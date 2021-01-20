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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بالتقدم في ملتقى الحوار السياسي الليبي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:19 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
عبير سليم
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رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي في اتجاه تنفيذ الخطوات والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر الماضي لتسوية الأزمة الليبية.

وأشاد مصدر مسئول بالأمانة العامة في بيان، بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا يوم أمس الثلاثاء بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة، ودعا الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على كافة مساراتها المختلفة.

كما أثنى المصدر على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية في رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين، وأكد على التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وكذا مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.

وذكر المصدر أن السيد أحمد أبو الغيط كان قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالسيد يان كوبيش بمناسبة تعيينه مبعوثًا أمميًا جديدًا لليبيا، حيث تبادلا الرؤى بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية، واتفقا على تكثيف العمل الأممي العربي المشترك في سبيل التوصل إلى تسوية وطنية خالصة للوضع في البلاد.

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