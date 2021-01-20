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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقابة الممثلين الأميركيين تدرس إجراءت تأديبية بحق ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:19 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت نقابة الممثلين الأميركيين الاربعاء، أنها شرعت في إجراءات تأديبية ضد دونالد ترامب قد تؤدي إلى طرد الرئيس المنتهية ولايته الذي كان لمدة طويلة مقدمًا لبرنامج تلفزيون الواقع الشهير "ذي أبرانتيس".

وصوتت النقابة "بغالبية ساحقة" لإطلاق إجراءات في حق ترامب تتعلق بانتهاك الدستور، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير.

وستدرس اللجنة التأديبية في نقابة "ساغ-أفترا" تورط ترامب في هذه الأحداث.

ورأت رئيسة النقابة غابرييل كارتريس في بيان أن ترامب "هاجم القيم التي تعتبرها هذه النقابة مقدسة وهي الديمقراطية والحقيقة واحترام المواطنين من كل الأعراق والأديان وحرية الصحافة".

وستنظر اللجنة التأديبية أيضًا في "حملة التضليل الإعلامي الخطيرة الهادفة إلى تشويه سمعة الصحافيين وتهديدهم" والتي قادرها الرئيس المنتهية ولايته، بحسب بيان النقابة.

ويشكل الممثلون القسم الأكبر من أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 ألفًا، ولكن بينهم أيضًا عدد كبير من المتخصصين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ويواجه ترامب في حال إدانته غرامة، وقد يصل الأمر إلى تعليق عضويته أو حتى إلى طرده من النقابة التي توفر عمومًا لأعضائها مزايا التقاعد بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وكان ترامب انضم إلى النقابة عام 1989، وفق ما افاد موقع "ديدلاين" المتخصص.

وإلى جانب تقديمه "ذي ابرانتيس" اعتبارًا من عام 2004، اشتهر دونالد ترامب على الشاشة بمشهد في "هوم ألون 2: لوست إن نيويورك" (1992)، لكنه مثّل أيضًا في فيلم "زولاندر" وفي عدد من المسلسلات التلفزيونية.

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