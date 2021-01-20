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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 3 مصانع للكمامات مجهولة المصدر بالقليوبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:15 م
الكمامات مجهولة المصدر
الكمامات مجهولة المصدر
كتب صلاح حسنى
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شنت إدارة المسطحات والبيئة حملة مكبرة استهدفت المصانع دون ترخيص فى منطقة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط ثلاثة مصانع لتصنيع الكمامات وأخرى لمنتجات البلاستيك، وتم التحفظ على أدوات الإنتاج وكميات كبيرة من الكمامات وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة المسطحات، يفيد قيام حملة لضبط المصانع غير المرخصة أسفرت عن ضبط ثلاثة مصانع لتصنيع الكمامات ومنتجات بلاستيكية بدون ترخيص بنطاق بمنطقة القناطر الخيرية، وضبط بداخلها 2 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الكمامات و250 ألف كمامة دون بيانات ومعدة للتداول و36٫5 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوات منزلية وبلاستيكية و21 ماكينة تستخدم فى تصنيع الكمامات والبلاستيك مجهولة المصدر ودون بيانات ومعدة للتداول.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 مخزن ومعمل لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص عثر بداخلهما على 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ودون بيانات معبأة داخل عبوات ومنسوبة لشركات وهمية ومعدة للتداول.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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