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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «التأمينات» يلتقي مندوبي شركات التحول الرقمي للهيئة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:14 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
ولاء جمال
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في إطار التكليفات الرئاسية بضرورة تطوير أداء الخدمات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، التقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة بمندوبي شركات ميكروسوفت Hits، وشركة Atos لتحقيق التحول الرقمي للهيئة ما ينعكس على تطوير أداء الخدمات للمواطن المصري.

وصرح رئيس الهيئة أنه تم استعراض الإطار العام لإدارة المشروع والأهداف المرجوة منه وكذلك رؤية التحول الرقمي والمتمثلة في الميكنة الكاملة للعمل بما يسمح للمواطن بالتقدم للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال كافة وسائل الاتصال الحديثة والتي توفر الوقت والجهد.

وخلال اللقاء استعرض عوض ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية للتجهيز البدء في التحول الرقمي حيث تم الإنتهاء من توصيف كافة إجراءات العمل التي تتعامل بها الهيئة وكذلك الدراسة الموضوعية والتوثيق وما وصل إليه الأرشيف الإلكتروني.

واستعرضت شركة Atos التكليفات الصادرة إليها للتأكد من تطبيق المعايير القياسية وإختيار كافة التطبيقات التي يتم تنفيذها لضمان جودة النظام، فيما قدمت شركة Hits أسلوب بناء التطبيقات بإستخدام أسلوب Micro Services وخبراتها الدولية في هذا المجال وأكدت شركة مايكروسوفت حرصها على تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار عوض أنه تم الدفع بمجموعات عمل من الدماء الشابة من العاملين المؤهلين بالهيئة للمشاركة في تنفيذ واكتساب الخبرات لتشغيل وصيانة النظام الجديد وكذلك وضع خطة تأهيل وتدريب لباقي موظفي الهيئة العاملين بمجال الحاسب الآلي للوصول لأقصى درجة من الاحترافية الممكنة في التعامل مع الأنظمة والتحديات التكنولوجية الحديثة.

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