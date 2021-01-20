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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

تنفيذ الوعود.. تفاصيل أول قرارات «بايدن» بعد تنصيبه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:00 م
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مساعدين للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن عزمه التراجع عن قرابة 17 أمرًا رئاسيًا، سبق وأن اتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك بعد تنصيبه رسميًا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وكان رون كلين الذي سيتولى منصب رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض في إدارة بايدن، قال في بيان سابق نقلته وكالة رويترز، إن بايدن سيكشف عن حوالي 12 أمرا تنفيذيا سبق أن وعد بإصدارها، فيما أوضح كلين أن هذه القرارات، تتعلق بالإسكان وقروض الطلبة والتغير المناخي والهجرة.

كما تتضمن وقف عمليات الطرد من المساكن والحجز على العقارات الخاضعة للرهن العقاري، وكذلك فرض وضع الكمامات عند السفر بين الولايات وفي المباني الاتحادية، وبحسب تصريحات مساعدي بايدن فإن أبرز قرارات اليوم الأول له بالبيت الأبيض كالتالي:

-الغاء الانسحاب من منظمة الصحة العالمية
وفقا لمساعدي بايدن وما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية فإن بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.. جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتأخر في التحرك للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

-العودة إلى اتفاق باريس حول المناخ
كما كشف مساعدو بايدن أنه ينوي العودة إلى اتفاق باريس حول المناخ، حيث أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ العام الماضي، معللة بأن الانسحاب من اتفاقية باريس بسبب العبء الاقتصادي الظالم الواقع على العمال الأمريكيين والشركات ودافعي الضرائب بسبب التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية.

-إلغاء حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة
ويعتزم بايدن الغاء حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب، وأيدته المحكمة العليا الأمريكية باعتبار أنه جزء أساسي من سياسته الرامية إلى منع تعرض الولايات المتحدة لعمليات إرهابية.

-تعليق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله
قرر بايدن تعليق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاجون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة، حيث قرر ترامب بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك بتكلفه تقدر بـ5.7 مليار دولار أمريكي، وذلك لمنع وصول المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة.

-تقديم اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين
كما ينوي بايدن، تقديم اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين إمكانية الحصول على الجنسية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب موافقة الكونجرس.

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