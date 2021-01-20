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حوادث

«الكسب غير المشروع» يواصل تلقى إقرارات الذمة المالية لـ 150 جهة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:13 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
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يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقي إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.

وتلقي الجهاز خلال الأيام الماضية عددًا من إقرارات الذمة المالية للنواب الجدد، عقب إعلان نتيجة انتخابات النواب، وحلفهم اليمين كما تقدم عدد من النواب السابقين بإقرارات عن السنوات الماضية.

ويشمل إقرار الذمة المالية للنواب البيانات الخاصة بكل نائب، وتشمل اسمه واسم الوالد والجد والوظيفة التي يشغلها وقت تحرير إقرار الذمة المالية وعنوان محل السكن، وكذلك تاريخ تحرير الإقرار، وعدد من الأوراق الضريبية المطلوبة، من بينها الملف الضريبي ومأمورية الضرائب التابع لها وصافي الإيراد السنوي.

وخاطب جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 150 جهة بالدولة ممن تخضع لقانون الكسب غير المشروع لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي هذه الجهات، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين بتجميع هذه الإقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.

وحدد الجهاز 3 فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021، وهم لمن مر على تعيينهم في الخدمة العامة شهرين، أو من مر على خروجهم من العمل العام شهران، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 11 من لائحة قانون الكسب غير المشروع على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التي تراها مناسبة.

وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

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