«عبدالرحمن» أمينًا عامًا مساعدًا لفرع جامعة الأزهر بأسيوط

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدير عام شئون التعليم والطلاب للوجه القبلي بأسيوط، لتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة لفرع أسيوط، خلفا للمحاسب أحمد عباس الذي وافته المنية، الأسبوع الماضي.جدير بالذكر أن عبدالرحمن محمد حصل على بكالوريوس التجارة عام 1984م، وشغل منصب مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بأسيوط عام 2016م، ثم رقي مديرًا عامًا لإدارة شئون التعليم والطلاب عام 2018م، حتى صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط يناير 2021م.وتوفي، مساء الأربعاء الماضي، المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر بفرع الوجه القبلي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بمستشفى حميات أسيوط.