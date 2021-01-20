تأجيل محاكمة تاجر أقمشة متهم بقتل زوجته لـ 24 مارس

قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة تاجر أقمشة متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة الخصوص، في القضية المقيدة برقم 298 لسنة 2020 كلي شمال بنها، لـ 24 مارس المقبل، وكشف المستشار محمد قطب دفاع المتهم، أنه يعاني من مرض نفسي ولا يدرك أفعاله.وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ر.ع. ح" بقتل المجني عليها " س. خ. ي.ع" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها طلقة نارية من السلاح الناري المضبوط حوزته، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها.ووجهت النيابة للمتهم تهمة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا نارية "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.وأقر المتهم بارتكابه للواقعة بتحقيقات النيابة العامة، وذلك على إثر شكه في سلوك المجني عليها، أحضر سلاح ناري (فرد خرطوش – ذخيرة ) وما أن سنحت له الفرصة اصطحب المجني عليها لإحدى الغرف، وعلى إثر ذلك طلب منها فتح نافذة الغرفة، وحال ذلك أطلق صوبها عيارة نارية من ذلك السلاح، فأحدث بها الإصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.