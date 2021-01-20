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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال 236 ألف 844 طلب تصالح على مخالفات البناء في الشرقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:10 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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استقبلت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، 236 ألف 844 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى 20 يناير الجاري، وتحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وأشار محافظ الشرقية أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وحرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافه علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

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