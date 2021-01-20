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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا عراقيًا لبحث تدعيم العلاقات العلمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:10 م
الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن منظومة التعليم العالى المصرى تشهد حاليا نقلة نوعية ودعما غير مسبوقا، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة والجامعات الأهلية وفق أعلى المعايير والتخصصات العلمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقاء "الجيزاوى" مع زهير سعد نائب سفير العراق للشئون السياسية والعلاقات الثنائية والوفد المرافق له بحضور الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير التنفيذى للشئون العلاجية.

وقال "الجيزاوى" ان اللقاء تناول بحث تدعيم العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة بنها والجامعات العراقية، وكذلك الاطمئنان على أوضاع الطلاب العراقيين الوافدين داخل الجامعة والخدمات والرعاية المقدمة لهم بالإضافة الى مناقشة نظم التعليم فى ظل جائحة كورونا.

وأكد "الجيزاوى" أن جامعة بنها تضم مجموعة من البرامج التعليمية الجديدة والمميزة والتى نسعى الى اعتمادها دوليًا فضلا عن تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع توجهات الدولة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه أشاد نائب سفير العراق بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق فى مختلف المجالات، مؤكدا حرص دولة العراق على دعم العلاقات الثنائية مع شقيقتها مصر خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه نائب سفير العراق الشكر لإدارة جامعة بنها على ما تقدمه للطلاب العراقيين الوافدين وتوفير لهم الرعاية والخدمات المختلفة خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة سواء فى مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا.

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