تلقي 124 ألف طلب تصالح في بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها حتى اليوم، قد بلغ 124 ألف و398 طلبا على مستوى المحافظة.مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح كجدية، إذا ما قام بالسداد خلال الشهر الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبلووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.