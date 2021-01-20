محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان «كاميليا» ويشدد على سرعة أعماله

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان كاميليا بمنطقة المنشية بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك بشكل جمالي أسفل كباري الرياح التوفيقي.وأكد الهجان، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج–كاميليا–محطة القطار–العاشر من رمضان) ببنها وقليوب، ويتم ذلك طبقًا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين.قال الهجان، إن التطوير يشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك وتركيب بالوعات شفط الأمطار، بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد.