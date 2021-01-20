محمد شكر يسيير أعمال «هندسة بني سويف»

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا رقم (90) بقيام الدكتور محمد شكر ندا بتسيير أعمال كلية الهندسة وذلك حتى 31 يوليو المقبل، أو لحين تعيين عميد.ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور سامح أحمد جلال، العميد السابق، نظرا لمجهوده المبذول أثناء فترة توليه عمادة الكلية وإسهامه في تطويرها، مؤكدا على حرص الجامعة من الاستفادة من الكفاءات المتميزة من أبنائها والتي تسهم بشكل كبير في رفع شأن ومستوي الجامعة لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة محليًا وَدَوْلِيًّا.يذكر أن الدكتور محمد شكر ندا حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1989، ثم درجة الماجستير في التخطيط العمراني عام 1994، ثم درجة الدكتوراة في الهندسة المعمارية والتي كانت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كارنيجي ميلون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران عام 1999.كما حصل الدكتور محمد شكر على العديد من المنح منها جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الأول للتخطيط عام 2006، وجائزة أفضل بحث في المؤتمر العربي السادس لنظم المعلومات الجغرافية عام 2005.