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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري» يستقبل السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:06 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، "وامكيلي ميني" السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى مصر.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لقيام السكرتير العام بزيارة مصر في مستهل جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة مطلع الشهر الجاري، وحرصه على التشاور مع الجانب المصري والاستماع لرؤيته حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري قد أوضح خلال اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لنجاح هذه الاتفاقية، أخذًا في الاعتبار أن الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة قد تم إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩، مبرزًا كون مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية.

كما أضاف حافظ، أن وزير الخارجية قد أكد خلال اللقاء على استعداد مصر التام تقديم كافة أشكال الدعم للسكرتارية للمساهمة في إنجاح عملها والاضطلاع بمسئولياتها ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وإنجاح مفاوضاتها المتبقية، وذلك على نحو يحقق التكامل الاقتصادي المطلوب داخل القارة الأفريقية بوصفه خطوة رئيسية على صعيد إنشاء سوق إفريقي موحد واتحاد جمركي.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية حرصه على التنسيق المستمر مع الجانب المصري واطلاعه على التقدم المحرز على صعيد المفاوضات الجارية حول المراحل المقبلة لاتفاقية التجارة الحرة، مشيرًا في ذات الصدد إلى إعراب السكرتير العام عن تشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

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