غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية في حملات مكبرة بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع شلتوت والدروس وبجوار مسجد الصحابة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.