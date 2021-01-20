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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص وتصرف في 312 اسطوانة بوتاجاز بالبحيرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:02 م
ضبط مصنع أعلاف
ضبط مصنع أعلاف
البحيرة معوض هويدى
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملات على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بدائرة المحافظة للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 60 محضر نقص وزن وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتوقف عن الإنتاج وتصرف في الدقيق البلدي المدعم وكارت ذهبي وتجميع دقيق بلدي، بالإضافة لضبط شخص جمع 3000 رغيف بلدي بدون وجه حق بناحية مركز بدر، ومصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 250 شيكارة علف وزن ما بين 50 إلى 25 كجم وكمية من الفوارغ معدة للتعبئة وماكينتي خياطة شكائر، وضبط 80 جركن حمض نيتريك زنة 25 كجم مجهول المصدر لدى أحد أصحاب محلات المبيدات.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد أصحاب مستودعات الغاز قام بالتصرف في 312 اسطوانة غاز منزلى وعدم انتظام القيد في السجل المخصص، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور، وتحرير محضرين سلع غذائية و500 عبوة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وضبط كمية من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات تقدر بحوالي 300 عبوة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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