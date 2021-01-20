رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نيويورك تايمز»: هناك حاجة لاستمرار خطة بايدن للانعاش الاقتصادي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:26 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على خطة الرئيس المنتخب جو بايدن الخاصة بالانعاش الاقتصادي للبلاد، بأنها ستحقق الإغاثة المطلوبة غير أن هناك عيبًا واحدًا يشوبها فتلك الخطة تحتاج للاستمرار مادام الوضع الطارئ مستمرا.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن جو بايدن سيؤدي اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة اليوم، وذلك في وسط مدينة محصنة ضد بعض من أبناء وطنه، وكذلك في خضم جائحة تقتل عدة آلاف من الأمريكيين كل يوم ودفعت ملايين آخرين إلى براثن الفقر، فهو يقف في مواجهة مجموعة هائلة وعاجلة من التحديات ألا وهي: قيادة الأمة نحو الخروج من الوباء وإحياء الاقتصاد فضلا عن إصلاح سمعة أمريكا المشوهة على الصعيد العالمي.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الأولى لبايدن، وهي الخطة المالية التي قدمها الأسبوع الماضي لمواجهة الوباء وتبعاته الاقتصادية، تظهر أن الرئيس القادم ومستشاريه قد استوعبوا بعض من الدروس القيمة من التاريخ الحديث.

ورأت الصحيفة أن استجابة الحكومة الفيدرالية للأزمة المالية لعام 2008 كانت صغيرة جدًا وانتهت في وقت مبكر جدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق الشديد الذي انتاب صانعي السياسة بشأن العواقب طويلة الأجل للاقتراض وليس بما يكفي بشأن الاحتياجات الفورية للأمريكيين الذين يتضررون.

وعلى النقيض من ذلك يقترح بايدن تقديم 1.9 تريليون دولار من الأموال المقترضة، وتستهدف الكثير منها المجالات الأكثر احتياجا بما في ذلك استجابة الصحة العامة لفيروس كورونا إضافة إلى العمال الذين فقدوا وظائفهم والمدارس العامة التي تحتاج المساعدة لتعيد فتح أبوابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتعثر، وعلى الرغم من بدء توزيع اللقاحات إلا أن البلاد ستظل في قبضة "كوفيد-19" لبعض الوقت. ومن ثم فإن المساعدات الفيدرالية تعد من المسكنات الضرورية لتهدئة الأوضاع.

غير أن ثمة درسا واحدا لا يزال يتعين إدراكه، إذ إن ما يقترحه الرئيس المنتخب يمثل تكرارا للخطأ الذي ارتكبته الإدارتان السابقتان من خلال تحديد تاريخ انتهاء تعسفي لبرامج المساعدة الاقتصادية بدلًا من ربط المدفوعات بمدة الحاجة إليها.

بموجب خطة بايدن، سيستمر بعض برامج المساعدة حتى سبتمبر المقبل، وقد يكون ذلك مساعدة أكثر مما هو مطلوب، وربما يكون ذلك هو القدر المناسب فقط. أو قد لا يكون كافيا على الإطلاق.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن هذا ليس السبيل المناسب للتعامل مع الوضع. فيتعين أن تستمر مساعدة الطوارئ ما دام الوضع الطارئ مستمرا.

فترتبط إعانات البطالة بطبيعتها، بالظروف الاقتصادية، ويرتفع عدد الأشخاص الذين يحصلون على مزايا مع تراجع النمو الاقتصادي، ولسوء الحظ تعمد الحكومة إلى الحد من المدفوعات، لتشجيع الناس على البحث عن عمل. ولكن هذا ليس منطقيًا خلال فترة الانكماش الاقتصادي، لا سيما خلال الوباء عندما يُطلب من العديد من الناس الالتزام بالبقاء في منازلهم.

واقترح السيناتور رون وايدن عن ولاية أوريجون والرئيس القادم للجنة المالية بمجلس الشيوخ، في ديسمبر ترك الظروف الاقتصادية، لتصبح هي ما يحدد مدة المزايا الفيدرالية التكميلية، وبموجب خطته، يمكن أن تستمر المدفوعات في جميع أنحاء البلاد حتى ينخفض ​​معدل البطالة إلى أقل من 5.5 في المائة، ويقاس بمتوسط ​​متحرك لمدة ثلاثة أشهر، وعند ذلك تواصل الحكومة سداد المدفوعات في الولايات التي ترتفع فيها معدلات البطالة.

ونوهت الصحيفة بأن فريق بايدن الاقتصادي قال إنه على استعداد لربط الإعانات بحسب الظروف، مشيرة إلى أن خطة تعتبر نقطة انطلاق جيدة.

ويهدف قسم كبير من خطة بايدن بدقة إلى التعامل مع الوباء وآثاره الاقتصادية، كما أن الحصول على اللقاحات يعد أكثر خطوة منفردة أهمية لإنعاش الاقتصاد. ويعتبر توفير الأموال للمدارس أمرا ضروريا لإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية ولإعادة الآباء كذلك إلى العمل.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

«قال إن الإسلام ليس دينا».. «الأزهر» يرد على رئيس أساقفة أثينا

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين