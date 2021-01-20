تفاصيل التأمين الأخير لتنصيب بايدن والقبض على ضباط بالحرس الوطني

يشهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إجراءات أمنية غير مسبوقة، ومن المقرر أن يتم تنصيبه، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي "15:30 بتوقيت جرينتش"، مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.وكان مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون عادة في تلك المراسم، لكن هذه المرة ستشارك مجموعة محدودة من الأشخاص فقط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي أودت بأرواح أكثر من 400 ألف أمريكي، كما تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر، وسيعمل أكثر من 25 ألفا من الحرس الوطني على تأمين مراسم التنصيب في واشنطن.من جانبها ذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه جرى القبض على جندي بالجيش الأمريكي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية، بحسب "أسوشيتد برس".وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأمريكي، متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين، وقال نيكولاس بياز، الناطق باسم ادعاء مانهاتن الفيدرالي، إن السلطات احتجزت كول جيمس بريدجز من مدينة ستو بأوهايو في تهم تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية هي داعش، ومحاولة قتل عناصر بالجيش.ومن المقرر أن يمثل الجندي المتهم والبالغ20 عاما، المعروف أيضا باسم كول غونزاليس، أمام محكمة فيدرالية في جورجيا، الخميس، ولم يتضح من سيمثله، ويأتي هذا الاعتقال في وقت يجدد فيه الجيش الأميركي التركيز على التطرف بين جنوده، بعد اقتحام مبنى الكونجرس.ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية أمريكية ارتفاع عدد الحرس الوطني المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن إلى 12 عنصرا من أفراد الحرس الوطني كجزء من عملية التدقيق الأمني التي بدأت جزئيًا، لضمان عدم ارتباط القوات المكلفة بتأمين الاحتفال بالجماعات المتطرفة، حسبما قال رئيس الحرس الوطني، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.وـكد قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون أنهم "مستعدون لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب".وخلافا للتقاليد، لن يحضر ترامب أداء القسم من جانب بايدن والتجمع الذي يليه لجميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وسيحضر بدلا من ذلك نائب الرئيس مايك بنس.وسيغادر ترامب البيت الأبيض مبكرا ويخطط لعقد مراسم بسيطة في قاعدة عسكرية مجاورة، قبل أن يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتوقع أن يقيم في منتجع مار آلاجو.وسيلقي بايدن خطاب التنصيب التقليدي، وهو خطاب رئيسي يمثل أول خطاب رسمي له للأمة كرئيس وينظر إليه على أنه فرصة رئيسية لتحديد ملامح ولايته.