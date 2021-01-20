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نجوم بريطانيون يحذرون من عواقب البريكست على الجولات الموسيقية في أوروبا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:58 م
الجولات الموسيقية
الجولات الموسيقية في أوروبا
وكالات
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قال أكثر من 100 موسيقي بريطاني من نجوم البوب ​​والروك مثل إد شيران وستينج ورودجر ووترز نجم فريق بينك فلويد وإلتون جون إلى نجوم الموسيقى الكلاسيكية مثل الموسيقار سايمون راتل إن جولات الفنانين البريطانيين في أوروبا معرضة للخطر بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وفي رسالة نشرها عدد اليوم الأربعاء من صحيفة التايمز، قال الموسيقيون إن الحكومة حنثت بوعدها بالتفاوض على سفر الموسيقيين دون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكتبوا "الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي به فجوة هائلة فيما يتعلق بحرية الحركة الموعودة للموسيقيين: فكل من يقوم بجولة موسيقية أوروبية سيحتاج الآن إلى تصاريح عمل مكلفة وأطنان من المعاملات الورقية لمعداتهم".

وأضافوا "التكاليف الإضافية ستجعل العديد من الجولات مستحيلة، خاصة للموسيقيين الناشئين الشبان الذين يكافحون بالفعل للصمود أمام الحظر المفروض على حفلات الموسيقى الحية بسبب كوفيد-19".

وأكملت بريطانيا رحلتها للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

ومن عواقب البريكست أن حرية حركة المواطنين بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لم تعد قائمة.

وحث الموسيقيون الحكومة على التفاوض بشأن صفقة متبادلة تسمح للفنانين المتجولين بالسفر بدون معاملات ورقية.

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