سقوط عاطل تخصص في خطف الهواتف بالمعادي ودار السلام

تمكن رجال مباحث مكتب مكافحة جرائم سرقات المتاجر بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف من المواطنين وسرقتهم بأسلوب المغافلة.كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر مفادها أن المدعو "ا ع ع" 32 سنة، لا يعمل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في 9 قضايا آخرهم القضية رقم 137672018 جنح البساتين مخدرات وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف المغافلة.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر من ضبطه.بمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، الخطف مترجلا، واعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب على النحو التالي:- سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من المدعو "ا س ع ا" 27 سنة، عامل ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي.. والمحرر بشأنها المحضر جنح المعادي.- سرقة هاتف محمول ماركة oppo من المدعو "ش س ع ع" 32 سنة، سائق ومقيم مركز مغاغا – المنيا.. والمحرر بشأنها المحضر جنح المعادي.- سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من المدعو "و م ف" 34 سنة، عامل ومقيم دير مواس – المنيا.. والمحرر بشأنها المحضر جنح المعادي.- سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من المدعو "ح م م أ" 37 سنة، صاحب كشك ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام.. والمحرر بشأنها المحضر جنح دار السلام.- سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من المدعو "خ م م س" 25 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقسم دائرة قسم شرطة دار السلام والمحرر بشأنها المحضر جنح دار السلام.تم بإشادة ضبط كافة الهواتف المستولي عليها لدى عملائه "حسني النية ".باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.