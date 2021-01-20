رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تؤكد استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:07 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
ا ش ا
طباعة
أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، معتبرا الأمر فرصة جديدة لبناء علاقة متعددة الجوانب وطويلة الأمد بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عبر الإنترنت حول أولويات باكستان مع الإدارة الأمريكية السادسة والأربعين، والتي نظمها مجلس كراتشي للعلاقات الخارجية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال قريشي "إن الشراكة بين البلدين تتطلب مشاركة مؤسسية ومنظمة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل"، مؤكدا ثقته في أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين باعتباره صديق قديم لدولة باكستان.

وأشار قريشي إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تبادل الرسائل مع بايدن الذي أعرب عن رغبته في العمل مع باكستان على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن البلدين بحاجة إلى العمل من أجل غد أفضل بمواجهة التحديات مثل الوباء والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتغير المناخ، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في الاعتماد على باكستان كشريك من أجل السلام في أفغانستان.

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين