باكستان تؤكد استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، معتبرا الأمر فرصة جديدة لبناء علاقة متعددة الجوانب وطويلة الأمد بين البلدين.جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عبر الإنترنت حول أولويات باكستان مع الإدارة الأمريكية السادسة والأربعين، والتي نظمها مجلس كراتشي للعلاقات الخارجية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وقال قريشي "إن الشراكة بين البلدين تتطلب مشاركة مؤسسية ومنظمة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل"، مؤكدا ثقته في أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين باعتباره صديق قديم لدولة باكستان.وأشار قريشي إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تبادل الرسائل مع بايدن الذي أعرب عن رغبته في العمل مع باكستان على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن البلدين بحاجة إلى العمل من أجل غد أفضل بمواجهة التحديات مثل الوباء والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتغير المناخ، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في الاعتماد على باكستان كشريك من أجل السلام في أفغانستان.