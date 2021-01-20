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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ساكى: بايدن سيوقع على 17 أمرًا تنفيذيًا فى أول يوم له كرئيس لأمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:06 م
جين ساكي
جين ساكي
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أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الأخير سيوقع على 17 أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت جين ساكي، التي ستتسلم مهام المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عقب أداء بايدن اليمين الدستورية، حسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن هذه الأوامر تهدف إلى إلغاء الكثير من الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال السنوات الأربع الماضية، مضيفة أن بايدن سيوقع الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي وسيتم الكشف عن نص الأوامر بعد توقعيها.

ومن المقرر أن يوقع بايدن على أمر تنفيذى يلزم المواطنين بارتداء الأقنعة فى المبانى الفيدرالية وعلى الأراضي الفيدرالية، كجزء من "تحدى الـ100 يوم"، والذي يطلب من الأمريكيين ارتداء أقنعة الوجه لمدة مائة يوم.

فيما يخطط بايدن أيضًا، في أول يوم له في منصبه، للانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وتشجيع الوكالات الفيدرالية على مراجعة الإجراءات الفيدرالية المتخذة فى ظل إدارة ترامب ومعالجتها بشكل مناسب، بما في ذلك إلغاء تصريح خط أنابيب "كيستون إكس إل".

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