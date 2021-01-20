«مياه القناة» تنتهي من تطهير شبكات «المدرسة المعمارية» بالإسماعيلية

انتهت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، من أعمال التطهير والتسليك للشبكات بمنطقة المدرسة المعمارية بالإسماعيلية.وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس شركات مياه الشرب والصرف الصحي، أنه فور ورود البلاغ بوجود مشكلة انسدادات بشبكات الصرف الصحي بالمنطقة تم الدفع بمعدات الشركة وأطقم الصيانة لتنفيذ أعمال التطهير والتسليك بالشبكات، حيث تم استخراج بلدورات رصف من مطابق الصرف الصحي أدت إلى الانسدادات بالمنطقة وحدوث طفح لمياه الصرف الصحي خارج المطابق.وشدد عصمت على ضرورة الحرص في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات داخل البيارات، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي وراء انتشار عملية طفح مياة الصرف الصحي.وأكد رئيس الشركة على استمرار العمل فى تطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة بالكامل للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضى وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل الى محطات الرفع ومحطات المعالجة، مع منع حدوث أي رواسب بالشبكة أو أي طفوحات بالشوارع نتيجة الانسداد مطالبا المواطنين بحسن استخدام المرافق العامة لأنها ملك للجميع.ولفت لجاهزية غرفة العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125، والعمل على حلها، وانتشار فريق عمل التوعية الفنية لترشيد استهلاك المياة والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.