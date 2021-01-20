رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة» تنتهي من تطهير شبكات «المدرسة المعمارية» بالإسماعيلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:51 م
تطهير الصرف
تطهير الصرف
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
انتهت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، من أعمال التطهير والتسليك للشبكات بمنطقة المدرسة المعمارية بالإسماعيلية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس شركات مياه الشرب والصرف الصحي، أنه فور ورود البلاغ بوجود مشكلة انسدادات بشبكات الصرف الصحي بالمنطقة تم الدفع بمعدات الشركة وأطقم الصيانة لتنفيذ أعمال التطهير والتسليك بالشبكات، حيث تم استخراج بلدورات رصف من مطابق الصرف الصحي أدت إلى الانسدادات بالمنطقة وحدوث طفح لمياه الصرف الصحي خارج المطابق.

وشدد عصمت على ضرورة الحرص في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات داخل البيارات، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي وراء انتشار عملية طفح مياة الصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة على استمرار العمل فى تطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة بالكامل للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضى وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل الى محطات الرفع ومحطات المعالجة، مع منع حدوث أي رواسب بالشبكة أو أي طفوحات بالشوارع نتيجة الانسداد مطالبا المواطنين بحسن استخدام المرافق العامة لأنها ملك للجميع.

ولفت لجاهزية غرفة العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125، والعمل على حلها، وانتشار فريق عمل التوعية الفنية لترشيد استهلاك المياة والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين