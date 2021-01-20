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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الفيومي: بيان الحكومة متوازن وسيتم دراسته بشكل شامل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:51 م
النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومي
عائشة حسن
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قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، لإنه عقب بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتضح لنا أنه بيان متوازن من حيث المضمون ومن حيث ما تم سرده من أرقام وإحصائيات.

وتابع الفيومي، في بيان اليوم، أن البيان سيحتاج لبعض الدراسة المتأنية والنظر بتمعن وتعمق في الأرقام التي تم الإعلان عنها والمحاور التي شملها البيان، وهو ما سنعكف عليه خلال الفترة الأخيرة من أجل تحضير رد موضوعي على كل النقاط التي قد جاءت بالبيان.

واختتم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: "كنواب عن الشعب المصري نقف على صف واحد مع الدولة المصرية وقيادتها السياسية من أجل أن تتضافر كافة جهودنا التشريعية والتنفيذية من أجل إتمام كافة الاستراتيجيات الاقتصادية التي بدأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض بالدولة المصرية وتوفير حياة كريمة لأبنائها".

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