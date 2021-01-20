رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد توقفه 26 عامًا.. «أسوان» تعلن استثمار محجر السد العالي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:51 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالي شرق الدولي بعد توقفه 26 عاما، حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بترسية المحجر على إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علني، لافتًا إلى أن المحجر يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية وواحدة للعزل بطاقة 18 ألف رأس.

وأشار عطية، إلى أنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات وبإستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه، ما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على توفير اللحوم الطازجه المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السوان الشقيق.

واستكمل، أن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر، وهو الذي سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق "أسوان-أبو سمبل"، و"أبوسمبل-آرقين"، مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية من أجل الاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين