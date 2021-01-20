بعد توقفه 26 عامًا.. «أسوان» تعلن استثمار محجر السد العالي

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالي شرق الدولي بعد توقفه 26 عاما، حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بترسية المحجر على إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علني، لافتًا إلى أن المحجر يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية وواحدة للعزل بطاقة 18 ألف رأس.وأشار عطية، إلى أنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات وبإستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه، ما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على توفير اللحوم الطازجه المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السوان الشقيق.واستكمل، أن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر، وهو الذي سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق "أسوان-أبو سمبل"، و"أبوسمبل-آرقين"، مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية من أجل الاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.