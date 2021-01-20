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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

سولاف درويش تكشف جدول أعمال لجنة القوى العاملة بالبرلمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:49 م
سولاف درويش
سولاف درويش
أشرف لاشين
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اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، ووكيليها النائبين سولاف درويش وأحمد مهنى، لوضع جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، إن الاجتماع تناول دراسة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول، والاستماع إلى مقترحات ورؤية النواب أعضاء اللجنة بخصوص أهم الملفات التى سوف تعمل عليها اللجنة.

وأوضحت درويش، أن هناك العديد من التشريعات والملفات التى سوف يتم مناقشتها، ومن أهم أولويات خلال الفترة المقبلة، هى إعادة قانون العمل لمرجعته وفقا للمتغيرات، ومناقشة مشاكل المعاشات فى قانون التامينات الاجتماعية، لحل مشاكل العمال، لافتة إلى أن اللجنة سوف تقوم بعمل زيارات ميدانية للمصانع والشركات، لمعرفة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه العامل أثناء سير عملية الإنتاج.

وتابعت وكيل اللجنة، أن من أهم الملفات على الطاولة اللجنة، هى حل مشكلة الجامعة العمالية، حتى تعود لسابق عهدها كما كانت فى السابق.

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