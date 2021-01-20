«الرئاسي» لتأهيل الشباب: مبادراتنا مكنت الشباب في المناصب القيادية

قال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن الشباب أثبت في السنوات الأخيرة أنهم الرهان الرابح داخل الدولة المصرية، بعد ما حققوه من نجاح في تولي مناصب القيادة السياسية والحزبية.وأكد البرنامج -في بيان له- اليوم، أن ذلك لم يكن أن يحدث دون إرادة وحرص حقيقيين في دعم وتمكين الشباب، مُضيفًا أن ذلك تم عن طريق البرامج التأهيلية والمبادرات الرئاسية، بهدف تجديد الدماء في مختلف أركان الدولة، مُختتمًا بيانه بـ«تحيا مصر بشبابها.. دائما وأبدا».