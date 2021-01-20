سلامة: مراجعة بيانات العجز والزيادة بمدارس مطروح

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية والإدارات الداخلية التابعة للتعليم العام بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية.وناقش سلامة سبل تطوير العمل بالمراحل التعليمية وكيفية تفعيل منظومة المتابعات الميدانية والتحليل الدوري لتقارير زيارات المتابعة للمدارس لتحقيق هدفها المنشود، لافتًا إلى ضرورة مراجعة بيانات العجز والزيادة بمدارس مطروح ودراسة كيفية سد العجز في معلمي المواد الدراسية. بالإضافة إلى رصد السلبيات خلال المتابعة الميدانية ووضع المقترحات والتوصيات الخاصة بسبل مواجهتها مع تدعيم الإيجابيات.ووجه وكيل تعليم مطروح لأعضاء المراحل التعليمية وقيادات تعليم مطروح بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم.