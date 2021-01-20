انطلاق حملة «سجّل نفسك» للشباب المصريين العاملين في إيطاليا

بدأ العاملون المصريون في إيطاليا حملة "سجل نفسك"، وذلك بناء على طلب وزير القوى العاملة محمد سعفان.وطالب اتحاد العاملين بإيطاليا والذي يرأسه الدكتور عيسي إسكندر، الشباب المصريين العاملين بإيطاليا في اجتماع مباشر أن يسجلوا أسماءهم في الاتحاد، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات بالإعداد الحقيقية للتواصل لحل بعض من المشاكل التي يعانى منها المصريين في إيطاليا.وأكد محمد جمعة المستشار العمالي النقابي لاتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، في بيان له أن من الخطوات الإيجابية هو إنشاء قاعدة بيانات والتواصل الفعلى مع العمال وكل من لديه مشكلة حتى نتمكن من تقديم المشكلة على مكتب الوزير والتحرك بناء على طريق واضح وليس أعداد وهمية أو مشاكل مفتعلة.