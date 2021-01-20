تجديد حبس سائق متهم بالتحرش في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس سائق متهم بالتحرش بالفتيات في السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم إسلام.م، سائق، يقوم بالتحرش بالفتيات فور استقلالهم معه لتوصيلهنّ، وأنكر المتهم ارتكابه وقائع التحرش.بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ إلى قسم السلام يفيد قيام سائق بالتحرش بالفتيات أثناء استقلالهنّ سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.