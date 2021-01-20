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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو «رجال الأعمال»: مصر تمتلك مقومات التحول لأكبر الاقتصاديات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:41 م
أحمد الزيات
أحمد الزيات
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لكي تصبح من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال خطتها لتدشين المدن الجديدة بالإضافة إلى تدشين المدن الصناعية الجديدة التي توفر الآلاف من فرص العمل سواء مباشرة او غير مباشرة.

وأضاف الزيات لـ"الدستور"، أن عام 2021 سيشهد خطط وتنفيذات قوية من قبل الحكومة المصرية لأن مصر ستشارك في إعمار ليبيا والعراق، وهذا نتج عن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تتمتع به مصر خلال الفترة الحالية.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر استطاعت الحفاظ على الاقتصاد خلال جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم اجمع، كما عملت على الخروج من الأزمة والتعايش معها دون خسائر وذلك يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وهذا بشهادة المؤسسات الدولية.

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