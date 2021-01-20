رفع 197 حالة إشغال طريق بدمنهور في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، حملة إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، أسفرت عن رفع 197 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع "الجمهورية، أحمد محرم، المعهد الديني، الشاذلي، حرم الطريق الزراعي، الموقف، النفق"، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.ياتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.