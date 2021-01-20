رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من «سهرانين» السبت

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:06 م
أمير كرارة
أمير كرارة
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلنت شبكة "ON" عن بدء عرض الموسم الرابع من برنامج "سهرانين "، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وطرحت شركة "سينرجي" الإعلان الترويجي الرسمي للبرنامج،عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج والتي تحمل اسم سهرانين.

و يستضيف النجم أمير كرارة عددا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، والذي يعتمد فكرته على سهرة فنية اجتماعية يستضيف فيها عدد من النجوم لمناقشة عدة موضوعات.

ومن المقرر أن يكون حكيم ضيف أولى حلقات البرنامج، يشهد الموسم الجديد استضافة عدد من النجوم منهم أصالة، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، ويسرا، وأوس أوس، ومحمد الشرنوبي، وبشرى، وخالد الصاوي.

وكان تصوير الحلقات النهائية من الموسم الجديد من البرنامج، قد توقف الفترة الماضية بسبب إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد لكنه من المقرر أن يعود لاستئناف التصوير خلال أيام.

يذكر أن " أمير" يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ودياب، مي عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى. اضغط من هنا

موضوعات متعلقة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين