انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من «سهرانين» السبت
الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:06 م
دعاء عبد المقصودطباعة
أعلنت شبكة "ON" عن بدء عرض الموسم الرابع من برنامج "سهرانين "، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
وطرحت شركة "سينرجي" الإعلان الترويجي الرسمي للبرنامج،عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج والتي تحمل اسم سهرانين.
و يستضيف النجم أمير كرارة عددا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، والذي يعتمد فكرته على سهرة فنية اجتماعية يستضيف فيها عدد من النجوم لمناقشة عدة موضوعات.
ومن المقرر أن يكون حكيم ضيف أولى حلقات البرنامج، يشهد الموسم الجديد استضافة عدد من النجوم منهم أصالة، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، ويسرا، وأوس أوس، ومحمد الشرنوبي، وبشرى، وخالد الصاوي.
وكان تصوير الحلقات النهائية من الموسم الجديد من البرنامج، قد توقف الفترة الماضية بسبب إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد لكنه من المقرر أن يعود لاستئناف التصوير خلال أيام.
يذكر أن " أمير" يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ودياب، مي عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى. اضغط من هنا
وطرحت شركة "سينرجي" الإعلان الترويجي الرسمي للبرنامج،عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج والتي تحمل اسم سهرانين.
و يستضيف النجم أمير كرارة عددا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، والذي يعتمد فكرته على سهرة فنية اجتماعية يستضيف فيها عدد من النجوم لمناقشة عدة موضوعات.
ومن المقرر أن يكون حكيم ضيف أولى حلقات البرنامج، يشهد الموسم الجديد استضافة عدد من النجوم منهم أصالة، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، ويسرا، وأوس أوس، ومحمد الشرنوبي، وبشرى، وخالد الصاوي.
وكان تصوير الحلقات النهائية من الموسم الجديد من البرنامج، قد توقف الفترة الماضية بسبب إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد لكنه من المقرر أن يعود لاستئناف التصوير خلال أيام.
يذكر أن " أمير" يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ودياب، مي عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى. اضغط من هنا