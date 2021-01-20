ماذا يفعل ترامب بعد مغادرة للبيت الأبيض؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، إن العمل السياسي راق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لدرجة أنه يتشبث به حتى بعد خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية ومغادرته البيت الأبيض.وحسب تقارير الصحفية الأمريكية، فإن ترامب، الملياردير الذي عمل لعقود في مجال العقارات، لن يبتعد كثيرا عن السياسة.وكشفت الصحيفة "أن ترامب يستعد لتشكيل حزب سياسي جديد، حيث تحدث في الأيام الأخيرة من ولايته مع مساعديه ومقربين منه، حول تشكيل حزب سياسي جديد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة لممارسة نفوذ مستمر بعد خسارته الرئاسة".وأوضحت الصحيفة أن ترامب ينوي تسمية وليده السياسي الجديد بـ"حزب باتريوت".وتأتي تلك الخطوة على خلفية شقاق في الحزب الجمهوري على ما يبدو، في أعقاب أحداث 6 يناير عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس، بواقعة هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية.