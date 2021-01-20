رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شوقي يهدي النواب 700 حساب على بنك المعرفة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:43 م
طارق شوقي،
طارق شوقي،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
أهدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء مجلس النواب 700 حساب على بنك المعرفة، يمكنهم من خلاله التعرف بأنفسهم على المحتوى الخاص به وكل ما جرى خلال الفترة الماضية، وما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيير وتطوير المناهج وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "لدينا بنوك لامتحان أولادنا وجربنا ذلك في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بالإمكانيات التي نمتلكها"، مضيفًا: "أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات ونجحت ولذلك نشكر وزارة الاتصالات".

وقال وزير التربية والتعليم إن هناك فريقًا ضخمًا يبني التعليم الجديد وفريق يبني التحول الرقمي بخلاف فريق آخر يقوم ببناء الأبنية، والدولة المصرية تحتاج ما يقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من أبنية وفصول و"نحصل فقط على عشر هذا الرقم".

وأضاف: "نحتاج 250 ألف فصل، ويتم بناء 15 فقط في العام الواحد ويتآكل كل هذا في الزيادة السكانية"، موضحًا أن هناك زيادة 800 ألف طفل سنويًا متسائلًا: "يقعدوا فين؟".

موضوعات متعلقة

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

«قال إن الإسلام ليس دينا».. «الأزهر» يرد على رئيس أساقفة أثينا

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين