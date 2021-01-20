شوقي يهدي النواب 700 حساب على بنك المعرفة

أهدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء مجلس النواب 700 حساب على بنك المعرفة، يمكنهم من خلاله التعرف بأنفسهم على المحتوى الخاص به وكل ما جرى خلال الفترة الماضية، وما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيير وتطوير المناهج وغيرها.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.وأضاف وزير التربية والتعليم: "لدينا بنوك لامتحان أولادنا وجربنا ذلك في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بالإمكانيات التي نمتلكها"، مضيفًا: "أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات ونجحت ولذلك نشكر وزارة الاتصالات".وقال وزير التربية والتعليم إن هناك فريقًا ضخمًا يبني التعليم الجديد وفريق يبني التحول الرقمي بخلاف فريق آخر يقوم ببناء الأبنية، والدولة المصرية تحتاج ما يقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من أبنية وفصول و"نحصل فقط على عشر هذا الرقم".وأضاف: "نحتاج 250 ألف فصل، ويتم بناء 15 فقط في العام الواحد ويتآكل كل هذا في الزيادة السكانية"، موضحًا أن هناك زيادة 800 ألف طفل سنويًا متسائلًا: "يقعدوا فين؟".