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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحجرف» يبحث تعزيز التعاون الخليجي المشترك مع عمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:03 م
الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح
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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع بسلطنة عُمان، شهاب بن طارق آل سعيد، مجالات التعاون الخليجي المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حاليا إلى السلطنة؛ لإلقاء محاضرة بكلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع العمانية

وأثنى «الحجرف» على دور السلطنة في دعم السِّلم والاستقرار بمنطقة الخليج والعالم، مشيدًا بجهود السلطنة ومواقفها البنّاءة لمدّ جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم.

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