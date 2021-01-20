«الحجرف» يبحث تعزيز التعاون الخليجي المشترك مع عمان

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع بسلطنة عُمان، شهاب بن طارق آل سعيد، مجالات التعاون الخليجي المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حاليا إلى السلطنة؛ لإلقاء محاضرة بكلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع العمانيةوأثنى «الحجرف» على دور السلطنة في دعم السِّلم والاستقرار بمنطقة الخليج والعالم، مشيدًا بجهود السلطنة ومواقفها البنّاءة لمدّ جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم.