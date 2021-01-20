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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: استكمال تطوير مجمع الألومنيوم وإنشاء مصنع للجنوط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:44 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا توجد نية إطلاقا لدي الوزارة لتصفية مجمع صناعات الألومنيوم بنجع حمادي، مضيفا في تصريحات لـ"الدستور" أن الشركة لديها خطة لتطوير الخلايا بتكلفة تقترب من 15 مليار جنيه.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه سيتم إنشاء مصنع للجنوط علي أرض الشركة أيضًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء وانخفاض سعر المعدن في البورصة تسببا في تحقيق خسائر للشركة.

وطالب" توفيق" وزارة الكهرباء بضرورة خفض أسعار الكهرباء المبيعة لمصر للألومنيوم بنحو 30 قرشا في إطار العمل علي الحفاظ علي نشاط الشركة ودعمها كونها تمثل صناعة استراتيجية هامة.

وأكد الوزير أن الوزارة ستمضي في خطتها نحو تطوير مصر للألومنيوم، نافيا ما أثير حول وجود نية أو أن الشركة تدخل دائرة الإغلاق أو التصفية، موضحا أن موقف مصر للألومنيوم يتمثل في تحسين سعر المعدن في البورصة العالمية، وهو ما تم مؤخرا وننتظر تخفيض سعر الكهرباء من وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشروعات تطوير في عدد كبير من الشركات، وفقا لآلية التطوير واحتياج الشركات الفعلي له وهو ما ظهر في صناعة الغزل والنسيج، والسيارات، والدلتا للصلب، وكيما.

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