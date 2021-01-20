تشميع 11 مركز دروس خصوصية وغلق سنتر به 250 طالبا بالبحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار رقم 354 لسنة 2020 م، قامت بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفر المرور عن الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار عن غلق جميع المراكز التى تم المرور عليها والتشميع من قبل مجلس المدينة وعددها 7 مقرات وجميعهم من خارج التربية والتعليم، وتم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدينة شبراخيت وتم غلق وتشميع مقر واحد.كما تم المرور على مقرات الدروس الخصوصية بقريتى منشاة الصيرفى وظهر الجمل بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، وتم رصد معلم كيمياء بسنتر 250 طالبا وطالبة وتم الغلق والتشميع، وتم غلق وتشميع 2 مركز بنطاق ٍمجلس قرية الأمراء بالإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار.