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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سيدات الأعمال تناقش «كيفية اختيار القوى العاملة وتحفيزها في ظل كورونا»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:33 م
يمني الشريدي
يمني الشريدي
أسماء إبراهيم
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عقدت جمعية سيدات أعمال مصر21 (BWE21)، برئاسة الدكتورة يمني الشريدي، مؤتمرًا افتراضيًا بعنوان "كيفية اختيار القوى العاملة وكيفية تحفيزهم وزيادة إنتاجهم في ظل أزمة فيروس كورونا"، وذلك بالتعاون مع مشروع Wise التابع للمعونة الأمريكية.

وناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية وهي كيفية الحصول على عمالة ماهرة ومدربة وما يحفزها، وكيفية العمل على استدامة العمال والحفاظ عليهم لفترات طويلة وكيفية الاستفادة من خبراتهم، وكيفية الحصول على الزيادة الإنتاجية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتورة يمني الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر21، وإيهاب حجاج، مدير برنامج تحسين الإنتاج، ودينا علي، مدير برنامج "ابدأ رحلتك"، بالإضافة إلى لفيف من سيدات الأعمال وأصحاب المصانع والشركات.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة يمني الشريدي: "لقد تأثرت العديد من القطاعات بسبب تفشي جائحة كورونا؛ وكان أكثر القطاعات تأثرًا: الغذاء، والفنادق، والبيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والإدارة والصناعة، مضيفةً أن القطاع الخاص قد واجه تحديات كبيرة أثناء الجائحة ومازالت آثاره مستمرة حتى الآن".

وأكدت الدكتورة الشريدي أنه من الضروري الاهتمام ببرامج تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات حيث أنها أهم ما تحتاجه الشركات والمصانع لرفع كفاءة ومعدل أداء العمالة. ويهدف التدريب إلى تزويد العمال والموظفين بالمعلومات والمعارف والمهارات والأساليب المختلفة واتجاهاتهم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية.

وأعربت الدكتورة يمني الشريدي عن تمنياتها بتكرار هذه التجربة بالتعاون معWise التابع للمعونة الأمريكية في مجلات أخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.

جدير بالذكر أن جمعية سيدات أعمال مصر 21 تحرص دائمًا على إطلاق وتنظيم مجموعة من الأحداث والمؤتمرات وورش العمل والتي تحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لجميع الحاضرين والمشاركين.

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