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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

250 شنطة رياضية للمتميزين من ذوي الهمم بالشرقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:33 م
الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الانتهاء من توزيع 46 شنطة رياضية بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان على ذوي الهمم، لافتًا إلى أنه سبق توزيع 86 شنطة رياضية بنادي الشرقية و63 بنادي فاقوس و55 بنادي ديرب نجم، بإجمالي 250 شنطة، بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عاليًا.

وأوضح عبدالعظيم، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

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