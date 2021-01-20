شرطة المسطحات تضبط مصنع كمامات مجهولة و16 طن أغذية فاسدة

نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، خلال 24 ساعة في مجال حماية البيئة عن ضبط ثلاثة مصانع لتصنيع الكمامات والمنتجات بلاستيكية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.وتم ضبط (2 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات - 250 ألف كمامة بدون بيانات ومعدة للتداول - 36٫5 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوات منزلية وبلاستيكية – 21 ماكينة تستخدم في تصنيع الكمامات والبلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات ومعدة للتداول).كما تم ضبط 2 قضية لمخزن ومعمل لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت ( 16٫9 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأة داخل عبوات ومنسوبة لشركات وهمية ومعدة للتداول)، وضبط 20 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.كما تم ضبط 10 قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال حماية الثروة السمكية، وتم ضبط 20 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 77 قضية "قضية تلوث"، بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.