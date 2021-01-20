وزير التعليم: حق الطلاب في امتحان عادل مسئوليتنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حق الطلاب في امتحان عادل مسئولية الوزارة، مضيفًا: "كل طالب هياخذ حقه وسيتم التصحيح بالنظام الإلكتروني، وكل طالب سيكون له نظام وسيكون هناك توازن بين كل علوم التقويم".وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن الامتحان يتم صياغته بـ6 لغات حتى يكون المحتوى للجميع، ومراجعة النتيجة يستمر أسبوعًا من أجل تحقيق العدالة وهذا النظام سيتم تطبيقه على الثانوية العامة في يونيو المقبل.