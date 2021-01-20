وزير التعليم: إضافة كتاب «القيم واحترام الآخر» بداية من الصف الثالث

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم إضافة كتاب "القيم واحترام الآخر" بداية من الصف الثالث الابتدائي، موضحا أن به عدد من الصور للطلاب كي يتعلموا منه كيفية احترام الآخرين، وغرس القيم بداخلهم بداية من سن صغير .وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عند طرح الكتاب، كان هناك عدد كبير غير مهتم وكل ما يهمه هل سيدخل ضمن الامتحانات أم لا، مضيفا أن الآباء والطلاب لا يهمهم ما يحتوي عليه الكتاب هنا وإنما كل ما يخصهم الامتحانات.وأفاد أنه إذا كانت الإجابة على سؤال الآباء بأن الكتاب لا ينضم لأسئلة الامتحانات "محدش هيبص عليه"، قائلا: "محتاجين توعية مستمرة ومحتاجين نتعلم".ووزع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فلاشة تحتوي كافة مخرجات العملية التعليمية وإنجازات وزارة التربية والتعليم الفني، ونموذج من كتب الوزارة، ورحلة تطوير التعليم خلال الأربع سنوات الماضية، على أعضاء مجلس النواب.جاء ذلك بالتزامن مع إلقاء الدكتور طارق شوقي، بيانه حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.