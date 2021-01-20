طارق شوقي: صدمنا بأزمة كورونا.. وأنهينا العام الدراسي بأعجوبة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عبرت بالعام الدراسي الماضي بأعجوبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جيالي، لعرض بيانه حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بدائين من الصفر"، مشيرا إلى أن مصر من أفضل دول تعاملت مع أزمة فيروس كورونا.وأشار إلى أن مصر مرت من الأزمة على الرغم من أن دول كبيرة مثل اليابان "قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".