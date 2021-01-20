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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

فؤاد: إطلاق المرحلة الثانية من «ايكو ايجيبت» لدعم السياحة البيئية 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:28 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية بصدد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "إيكو إيجيبت" بالإضافة إلى إجراء تقييم بيئى إستراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر مع العمل على تحديث نموذج تطوير شامل لمعايير الاستدامة في قطاع الفنادق السياحية ضمن الدراسة الفنية المتخصصة لقطاع الفنادق في مصر.

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة البيئية ودمج معايير السياحة المستدامة بها فى مصر محليا وعالميا.

وأضافت ياسمين فؤاد أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية قام خلال عام 2020 بإلاعداد للحملة الوطنية "إيكو إيجيبت" والتي تهدف إلى الترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر لدعم السياحة المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة أن العمل على دعم السياحة البيئية يتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، موضحة أن المشروع قام من خلال حملة "ايكو ايجيبت" 2020 بتنظيم العديد من المحاضرات بمختلف الجامعات المصرية للعمل على رفع الوعي البيئي بالمحميات الطبيعية لدى شباب الجامعات.

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