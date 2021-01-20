«الداخلية» تحبط 7 عمليات تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - أقمشة).وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضيتين، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي،.وتم ضبط 1413 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 169 حكما قضائيا متنوعا،وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.