ضبط 4 حاولوا تحطيم مدخل عقار في بورسعيد

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي تضمن قيام بعض الأشخاص بمحاولة التعدي وتحطيم بوابة أحد العقارات السكنية ودراجة نارية، بمدخل العقار بمنطقة الحرية بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد مُستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.بالفحص أمكن تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو، 4 أشخاص،لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين أحد سكان العقار لاعتراضه على تواجدهم بمدخل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.