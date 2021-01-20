من بينهم نساء.. أبرز الوجوه في إدارة بايدن الجديدة

- نائب الرئيس الأمريكي

- وزارة الخارجية.. أنتوني بلينكين

- وزارة الخزانة.. جانيت يلين

- وزارة الدفاع.. ليود أوستن

- وزارة الداخلية.. ديب هالاند

- مدير وكالة المخابرات المركزية.. وليام بيرنز

رصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، التشكيلة الكاملة للإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، والتي تضمنت أسماء عديدة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأءسما مثيرة للجدل ووأخرى شغلت مناصب في السابق في الشرق الأوسط.كامالا هاريس، يذكر أن هاريس هي أول امرأة ستكون نائبا للرئيس ومن أصول ملونة تشغل هذا المنصب، ودعت هاريس، خلال وجودها في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إصلاح الرعاية الصحية، وإلغاء الجدولة الفيدرالية للماريجوانا، ودعت أيضًا إلى طريقة لحصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية، وحظر الأسلحة الهجومية، وإصلاح الضريبة التصاعدية.شغل أنتوني بلينكين، منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وأمضي ست سنوات في مجلس الشيوخ كواحد من كبار مساعدي الرئيس المنتخب جو بايدن، وكانت أول وظيفة لبلينكين مع الرئيس الأمريكي بايدن في في الكابيتول هيل كمدير للموظفين الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكان ذلك في عام 2002.عملت جانبت يلين سابقًا كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإذا تم تأكيدها ستكون أول امرأة وزيرة للخزانة، وعيّنها الرئيس الامريكي بيل كلينتون ضمن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1994، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بين 2014 و2018، وتميزت ولايتها للفيدرالي بتحسن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.ليود أوستن هو جنرال متقاعد وله أكثر من 40 عامًا في الخدمة العسكرية، وسيكون أول وزير دفاع أسمر البشرة، قبل شغله لهذا المنصب عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقبلها كان الجنرال أوستن آخر قائد للقوات الأمريكية في العراق.ديب هالاند حاليًا عضوة ديمقراطية في الكونجرس من نيو مكسيكو،و إذا تم تأكيدها، فستكون أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.كان وليام بيرنز، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والأردن، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ونائب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما،وكان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة السابق (2011-2014).