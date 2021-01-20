من بينهم نساء.. أبرز الوجوه في إدارة بايدن الجديدة
الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:19 م
أمينة ذكىطباعة
رصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، التشكيلة الكاملة للإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، والتي تضمنت أسماء عديدة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأءسما مثيرة للجدل ووأخرى شغلت مناصب في السابق في الشرق الأوسط.
- نائب الرئيس الأمريكي
كامالا هاريس، يذكر أن هاريس هي أول امرأة ستكون نائبا للرئيس ومن أصول ملونة تشغل هذا المنصب، ودعت هاريس، خلال وجودها في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إصلاح الرعاية الصحية، وإلغاء الجدولة الفيدرالية للماريجوانا، ودعت أيضًا إلى طريقة لحصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية، وحظر الأسلحة الهجومية، وإصلاح الضريبة التصاعدية.
- وزارة الخارجية.. أنتوني بلينكين
شغل أنتوني بلينكين، منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وأمضي ست سنوات في مجلس الشيوخ كواحد من كبار مساعدي الرئيس المنتخب جو بايدن، وكانت أول وظيفة لبلينكين مع الرئيس الأمريكي بايدن في في الكابيتول هيل كمدير للموظفين الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكان ذلك في عام 2002.
- وزارة الخزانة.. جانيت يلين
عملت جانبت يلين سابقًا كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإذا تم تأكيدها ستكون أول امرأة وزيرة للخزانة، وعيّنها الرئيس الامريكي بيل كلينتون ضمن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1994، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بين 2014 و2018، وتميزت ولايتها للفيدرالي بتحسن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.
- وزارة الدفاع.. ليود أوستن
ليود أوستن هو جنرال متقاعد وله أكثر من 40 عامًا في الخدمة العسكرية، وسيكون أول وزير دفاع أسمر البشرة، قبل شغله لهذا المنصب عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقبلها كان الجنرال أوستن آخر قائد للقوات الأمريكية في العراق.
- وزارة الداخلية.. ديب هالاند
ديب هالاند حاليًا عضوة ديمقراطية في الكونجرس من نيو مكسيكو،و إذا تم تأكيدها، فستكون أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.
- مدير وكالة المخابرات المركزية.. وليام بيرنز
كان وليام بيرنز، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والأردن، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ونائب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما،وكان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة السابق (2011-2014).
- نائب الرئيس الأمريكي
كامالا هاريس، يذكر أن هاريس هي أول امرأة ستكون نائبا للرئيس ومن أصول ملونة تشغل هذا المنصب، ودعت هاريس، خلال وجودها في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إصلاح الرعاية الصحية، وإلغاء الجدولة الفيدرالية للماريجوانا، ودعت أيضًا إلى طريقة لحصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية، وحظر الأسلحة الهجومية، وإصلاح الضريبة التصاعدية.
- وزارة الخارجية.. أنتوني بلينكين
شغل أنتوني بلينكين، منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وأمضي ست سنوات في مجلس الشيوخ كواحد من كبار مساعدي الرئيس المنتخب جو بايدن، وكانت أول وظيفة لبلينكين مع الرئيس الأمريكي بايدن في في الكابيتول هيل كمدير للموظفين الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكان ذلك في عام 2002.
- وزارة الخزانة.. جانيت يلين
عملت جانبت يلين سابقًا كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإذا تم تأكيدها ستكون أول امرأة وزيرة للخزانة، وعيّنها الرئيس الامريكي بيل كلينتون ضمن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1994، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بين 2014 و2018، وتميزت ولايتها للفيدرالي بتحسن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.
- وزارة الدفاع.. ليود أوستن
ليود أوستن هو جنرال متقاعد وله أكثر من 40 عامًا في الخدمة العسكرية، وسيكون أول وزير دفاع أسمر البشرة، قبل شغله لهذا المنصب عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقبلها كان الجنرال أوستن آخر قائد للقوات الأمريكية في العراق.
- وزارة الداخلية.. ديب هالاند
ديب هالاند حاليًا عضوة ديمقراطية في الكونجرس من نيو مكسيكو،و إذا تم تأكيدها، فستكون أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.
- مدير وكالة المخابرات المركزية.. وليام بيرنز
كان وليام بيرنز، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والأردن، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ونائب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما،وكان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة السابق (2011-2014).