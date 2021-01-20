رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من بينهم نساء.. أبرز الوجوه في إدارة بايدن الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:19 م
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
طباعة
رصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، التشكيلة الكاملة للإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، والتي تضمنت أسماء عديدة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأءسما مثيرة للجدل ووأخرى شغلت مناصب في السابق في الشرق الأوسط.

- نائب الرئيس الأمريكي

كامالا هاريس، يذكر أن هاريس هي أول امرأة ستكون نائبا للرئيس ومن أصول ملونة تشغل هذا المنصب، ودعت هاريس، خلال وجودها في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إصلاح الرعاية الصحية، وإلغاء الجدولة الفيدرالية للماريجوانا، ودعت أيضًا إلى طريقة لحصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية، وحظر الأسلحة الهجومية، وإصلاح الضريبة التصاعدية.

- وزارة الخارجية.. أنتوني بلينكين

شغل أنتوني بلينكين، منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وأمضي ست سنوات في مجلس الشيوخ كواحد من كبار مساعدي الرئيس المنتخب جو بايدن، وكانت أول وظيفة لبلينكين مع الرئيس الأمريكي بايدن في في الكابيتول هيل كمدير للموظفين الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكان ذلك في عام 2002.

- وزارة الخزانة.. جانيت يلين

عملت جانبت يلين سابقًا كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإذا تم تأكيدها ستكون أول امرأة وزيرة للخزانة، وعيّنها الرئيس الامريكي بيل كلينتون ضمن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1994، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بين 2014 و2018، وتميزت ولايتها للفيدرالي بتحسن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.

- وزارة الدفاع.. ليود أوستن

ليود أوستن هو جنرال متقاعد وله أكثر من 40 عامًا في الخدمة العسكرية، وسيكون أول وزير دفاع أسمر البشرة، قبل شغله لهذا المنصب عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقبلها كان الجنرال أوستن آخر قائد للقوات الأمريكية في العراق.

- وزارة الداخلية.. ديب هالاند

ديب هالاند حاليًا عضوة ديمقراطية في الكونجرس من نيو مكسيكو،و إذا تم تأكيدها، فستكون أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.

- مدير وكالة المخابرات المركزية.. وليام بيرنز

كان وليام بيرنز، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والأردن، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ونائب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما،وكان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة السابق (2011-2014).


موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين