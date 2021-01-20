شوقى: التعليم أونلاين أصعب من الورقى.. وأجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم أونلاين أصعب من الورقى، لأن ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالى، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.وأضاف وزير التربية والتعليم: "لدينا بنوك لامتحان أولادنا وجربنا ذلك في الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي بالإمكانيات التي نمتلكها"، مضيفًا: "أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات ونجحت، ولذلك نشكر وزارة الاتصالات".وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك فريقًا ضخمًا يبني التعليم الجديد وفريقًا يبني التحول الرقمي بخلاف فريق آخر يقوم ببناء الأبنية، والدولة المصرية تحتاج ما يقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من أبنية وفصول و"نحصل فقط على عُشر هذا الرقم".وأضاف: نحتاج"250 ألف فصل ويتم بناء 15 فقط في العام الواحد ويتآكل كل هذا فى الزيادة السكانية، موضحًا أن هناك زيادة 800 ألف طفل سنويًا"، متسائلاً "يقعدوا فين".وكشف عن أن الدولة تبني فكرة تدشين الفصول الذكية التي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات أو غير ذلك، مستطردًا: "لدينا نموذج وسيتم إنشاء المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر"، مضيفًا "الفصل يتم تسليمه جاهزًا على المفتاح وينتج مئات الآلاف من الفصول المتكاملة"، موضحًا أن هذا مشروع موازي لمشروع البناء التقليدي.