بدء توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة قها بالقليوبية

قالت المهندس أمل فوزي، رئيس مدينة قها، إنه تم البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة، وقامت لجنة مشتركة بمعاينة الشوارع على الطبيعه لمعرفة مسار الحفر والبدء الفعلي في شارع بورسعيد حتى مساكن توشكى.وأكدت «فوزي»، أن أعمال التجميل للشوارع وتقديم الخدمات للأهالي يسيران جنبًا إلى جنب، حيث يتم تجميل وزراعه الأشجار وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع القسم ومنطقة مدرسة قها الرسمية للغات والمعهد الديني، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي.وأكدت رئيس المدينة: «نعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام، واستكمال كافة الخدمات والمرافق العامة بالمدينة وقرى الوحدات المحلية».